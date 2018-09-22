В Москве объявлен желтый уровень опасности

На воскресенье, 23 сентября, в Москве и Московской области из-за усиления ветра объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

Желтый уровень означает, что погода потенциально опасна, передает РИА «Новости».

В воскресенье в столичном регионе, по прогнозу синоптиков, будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Воздух прогреется до 14-16 градусов тепла. Ветер – 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду.