Медведчук сказал, что окончательно расколет Украину

Мораторий на «русскоязычный культурный продукт» во Львове окончательно расколет Украину, заявил член партии «За Життя» («За жизнь»), лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук.

Медведчук заявил в Twitter, что «мораторий нарушает права русскоязычного населения, противоречит международным нормам и конституции Украины».

Распространение такой практики на всю страну, как и предлагается в обращении к Верховной раде, «сделает невозможной реинтеграцию Донбасса и окончательно расколет Украину».

Напомним, в среду Львовский облсовет принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение, пошутила, что теперь украинские политики не смогут общаться, так как «всю жизнь на русском говорили и думали».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему не стоит удивляться решению Львовского областного совета ввести мораторий на русский язык.