Коммунисты смогли вывести на «антипенсионный» митинг в Москве вдвое меньше прежнего

В субботу в Москве на проспекте академика Сахарова проходит «антипенсионный» митинг левых сил против повышения пенсионного возраста. По подсчетам полиции, на акцию собралось около 3 тыс. человек. Это вдвое меньше, чем на аналогичной акции коммунистов 2 сентября.

Около 3 тыс. человек собрались на согласованной акции левых сил в Москве против изменений пенсионного законодательства. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичной полиции. Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан.

Отметим, что это в два раза меньше, чем было на прошлой акции в столице 2 сентября. Тогда в Москве собралось только 6 тыс. человек из 15 тысяч анонсированных организаторами.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в воскресенье митинги коммунистов прошли на Дальнем Востоке и в Сибири. Однако и там наблюдалась крайне низкая явка. Все это указывает на то, что протест против изменений в пенсионное законодательство слабеет. Акции в таких крупных городах, как Владивосток, Чита и Петропавловск-Камчатский собрали около 200 человек. В Комсомольске-на-Амуре к коммунистам присоединились около 100 человек, в Анадыре всего 30, а в Магадане – 45.

Из заявленных организаторами 1 тыс. участников в Новокузнецке (Кемеровская область) к митингу присоединились только 90 человек. В Омске, где, по утверждению самих коммунистов, находится сильное отделение КПРФ, митинговали около 400 человек. При этом митинг 2 сентября собрал в два раза больше участников – 800 человек.

И предыдущие «антипенсионные» акции коммунистов 2 сентября собрали в регионах гораздо меньше участников, чем было заявлено.

Добавим, что на митинге коммунистов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре открыто распространялись газеты с материалами против действующего губернатора. Об этом в Facebook сообщил политолог Алексей Мартынов.

«Но ведь кандидат зюгановцев во второй тур губернаторских выборов не вышел! То есть что? Зюгановцы набрасывают так в «день тишины»...», – пишет Мартынов.