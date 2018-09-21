На Украине заявили о захвате поселка в Луганской области отрядами ВСУ

Украинские силовики захватили поселок «Вольный» близ города Золотое в Луганской области, сообщили в сюжете канала «1+1».

«Украинские военные освободили хутор на Луганщине. Он снова украинский, и теперь там развевается государственный, сине-желтый флаг», – сказала ведущая, передает ТАСС.

Ранее в пятницу врио главы управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что ВСУ размещают вооружение и технику у линии соприкосновения в Донбассе.