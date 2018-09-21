Определен самый безопасный город мира

Сервис Numbeo, сравнивающий статистику преступлений на планете, опубликовал свой «Криминальный рейтинг» (Crime Index) за 2018 год.

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте организации, самым безопасным городом мира признана столица Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Эксперты присвоили городу криминальный индекс 13,63.

Самым криминальным городом планеты стал Сан-Педро-Сула, второй по величине город Гондураса (криминальный индекс 85,18).

В рейтинг попали и города из России. Петербург занял 130-е место в списке самых безопасных городов мира (40,85). Москва заняла 184-ю строчку рейтинга (45,98), Новосибирск – 193-ю (47,15).