Индекс Мосбиржи вырос на 0,1%

На открытии торгов в пятницу индекс Мосбиржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1%, до уровня в 2403,09 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,2% – до 1142,40 пункта, передает ТАСС.