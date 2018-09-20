Рост пенсий в 2019 году превысит инфляцию

Правительство России планирует проиндексировать пенсии в 2019 году на 7%, таким образом они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году средний размер пенсий составит 20 с небольшим тыс. рублей. По ее словам, пенсии увеличатся значительнее, чем вырастет инфляция.

Она также добавила, что после 2025 года пенсия будет индексироваться выше инфляции.

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявлял, что пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.