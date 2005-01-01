Минобороны опровергло версию крушения Ил-20 из-за сбоя системы «свой-чужой»

В Министерстве обороны опровергли версию крушения Ил-20 в результате несрабатывания системы «свой-чужой»; в военном ведомстве заявили, что данная теория является «дилетантской фантазией».

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил РИА «Новости», что система «свой-чужой» является строго индивидуальной у каждого государства и на экспортируемые из России образцы вооружения никогда не устанавливается.

«Используемая в Российской Федерации система государственного опознавания «свой-чужой» объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности», – пояснил Конашенков.

Он подчеркнул, что никаких прецедентов передачи системы «свой-чужой» вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и «в принципе быть не может».

Напомним, среди версий катастрофы с Ил-20 ранее рассматривался сбой системы распознавания «свой-чужой».

Напомним, 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, находившимся в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. В Минобороны сообщили, что, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии. Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200, погибли 15 российских военных.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала возможные последствия данного инцидента.