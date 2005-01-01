Эксперт: Власти Кабардино-Балкарии наступают на одни и те же грабли

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«Участники конного пробега ехали по балкарским селам, это определенное маркирование территории… Понятно, что организаторы конного пробега никогда не признаются в этом. Но в понимании балкарской общественности это трактуется как навязывание великочеркесской истории», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Епифанцев по поводу этнических столкновений в Кабардино-Балкарии.
Политолог и эксперт по Кавказу Андрей Епифанцев выразил уверенность, что этнические столкновения в Кабардино-Балкарии, вспыхнувшие на этой неделе, скоро успокоятся и власти возьмут ситуацию под свой контроль. Он отметил, что подобные события вокруг пробега в ознаменование Канжальской битвы происходили и ранее. Например, особо массовые волнения произошли в 2008 году и всякий раз «они утрясались без проблем».
«Это связано с тем, что на пути к месту проведения Канжальской битвы нужно проходить через балкарские селения, и при таких конных проходах постоянно возникают какие-то проблемы с балкарским населением», – объяснил Епифанцев.
Политолог подчеркнул, что вопрос о самой битве очень спорный, в республике до сих пор нет единой точки зрения по поводу событий более трехсотлетней давности. Кабардинцы и балкарцы по-разному трактуют их.
«Канжальская битва очень спорна. Речь идет о событиях 1708 года, когда черкесы разбили войско крымского хана. Это великочеркесская история. Современные теории возрождения адыгства, которые усиленно насаждаются в черкесских республиках, трактуют эту битву как великую. Но с другой стороны, рассуждая с научных позиций, непонятно, была ли эта битва и в каком виде», – отметил эксперт.
По его словам, упоминания об этой битве есть в очень отдаленных источниках, в то время как в самом адыгском фольклоре сведения об этом сражении не сохранились, хотя в некоторых песнях воспеваются куда более мелкие исторические события. «Материальных свидетельств об этой битве нет никаких. Но в великочеркесской истории эта битва трактуется как одна из самых великих. А балкарцы, которые подспудно как бы были на стороне крымского хана, трактуют это совершенно иначе. Они ставят под огромное сомнение сам факт существования Канжальской битвы», – пояснил эксперт.
Епифанцев подчеркнул, что балкарское общество не принимает версию черкесской истории. «Участники конного пробега ехали по балкарским селам, это определенное маркирование территории. Я допускаю, что для тех же кабардинцев прохождение именно через балкарское село было неким подспудным желанием пометить свою территорию, пронести свою версию истории, идеологии. Понятно, что организаторы конного пробега никогда не признаются в этом. Но в понимании балкарской общественности это трактуется как навязывание великочеркесской истории», – говорит эксперт.
Он отметил, что балкарцы проводили похожие конные пробеги, но подобных проблем не возникало, потому что не было привязки к спорным историческим моментам. При этом балкарцы не выбирали маршруты через аулы черкесов, а чаще собирались в Нальчике – на нейтральной территории.
Епифанцев счел нынешний побег провокационным. Он уверен, что нужно было найти компромисс и не проезжать через балкарский аул Кенделен и другие села. Но и «балкарцам следовало приложить усилия, чтобы не допустить прохода и предложить другие пути».
Политолог признался, что не понимает политику властей, которые не смогли предотвратить столкновения. Он убежден, что проблема решается просто – запретить кабардинцам проводить подобные пробеги через балкарские села.
«Почему власти раз за разом наступают на одни и те же грабли, мне не очень понятно. Со стороны это выглядит так: зная ответ на вопрос, сколько будет дважды два, власти надеются, что будет «5», а не «4». Сам факт проведения конного пробега в честь спорной даты – это уже искра раздора. Власти говорят, что договорились с балкарцами... Но зачем говорить это? Власть не контролирует каждого человека. Авторитет властей не абсолютен. Да, можно было бы изначально нагнать ОМОН в балкарские села и тогда конфликта, возможно, не было. Но зачем вообще допускать подобное? Все это не способствует улучшению межнациональных отношений», – говорит эксперт.
Епифанцев также выразил несогласие с позицией экс-главы КБР, ныне сенатора от республики Арсена Канокова, который увидел в годовщине Канжальской битвы повод для «определенных сил» обострить ситуацию в регионе, «чтобы вбить клин между двумя дружественными народами».
«Здесь вряд ли стоит искать теории заговора, что какие-то силы ночами не спят и думают, как бы вбить клин в отношения двух народов. Скорее всего имело место подспудное желание организаторов пробега маркировать этническую территорию, насаждая свою версию истории проходом через балкарские села», – подытожил Андрей Епифанцев.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Кабардино-Балкарии вторые сутки продолжается конфликт, начавшийся в балкарском ауле Кенделен. Ночью беспорядки докатились до соседнего города Баксан, также затронули столицу республики Нальчик.
Конфликт начался еще во вторник, когда балкарцы в Кенделене отказались пропустить около 30 конных кабардинцев через свое село. Изначально в шествии планировало принять участие около 200 человек, но многие в последний момент отказались, предвидя массовые беспорядки. Всадники собирались совершить восхождение на гору Канжаль в честь 310-летие победы в Канжальской битве.
В результате в селе произошли ожесточенные стычки между балкарцами, жителями села, и приезжими кабардинцами. На многочисленных видео в соцсетях видно, что у некоторых людей течет кровь. Кто-то заявил, что «черкесы избили балкарского старца», приложив изображения пожилого мужчины с окровавленным лицом.
В среду противостояние продолжилось с новой силой, при этом под удар попали бойцы Росгвардии, которых забрасывали камнями и дымовыми шашками. В селе и окрестных районах противники начали бить стекла автомобилей с «чужими» номерами.