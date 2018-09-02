На Украине зарезали известного ученого-исследователя Голодомора

В украинском Николаеве с ножом в спине в своей квартире найден профессор Николаевского национального университета имени Сухомлинского Николай Шитюк, который был одним из наиболее известных на Украине исследователей Голодомора, сообщают СМИ.

Шитюк был найден мертвым хозяйкой съемной квартиры, которая сдала ему жилье на три часа. По истечении времени она стала звонить арендатору, но его телефон не отвечал. Тогда она поехала в квартиру и нашла его с ножом в спине, передает УНИАН.

Пока неясно, что именно делал Шитюк на съемной квартире, а также что там произошло.

Убийство произошло в том же доме, где в 2012 году произошло другое громкое преступление: там изнасиловали и затем убили 18-летнюю Оксану Макар.

Шитюк был одним из самых известных на Украине исследователей Голодомора, по этой теме он опубликовал более 200 научных работ.