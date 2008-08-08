Опубликованы секретные планы США по тотальному уничтожению СССР

В 1960-е годы США составили планы тотального уничтожения СССР и Китая, сообщается в документах, опубликованных некоммерческой организацией «Архив национальной безопасности».

Речь идет о документах Единого интегрированного оперативного плана (SIOP) – секретной документации США об использовании ядерного оружия, передает РИА «Новости».

В плане 1964 года указывается на необходимость уничтожения 70% промышленного потенциала СССР. Согласно оценкам 1961 года, SIOP предусматривал уничтожение 71% жителей городов СССР; в 1962 году говорилось о гибели 70 млн жителей СССР.

Комитет начальников штабов США рассматривал вариант, при котором гибель населения станет основным критерием победы над СССР.

В 2015 году был опубликован список потенциальных целей американских атомных бомбардировок от 1959 года. В список попали сотни целей в СССР, Восточной Европе и Китае. Приоритет отдавался уничтожению ВВС. Планировалось уничтожить бомбардировщики СССР еще на земле.

В августе 2018 года стало известно, что американская армия возьмет на вооружение три новых спутника, чья задача – обезопасить США от «случайной ядерной атаки», которую, по уверению Пентагона, могут спровоцировать Россия или Китай.