Киев потребовал от России публично отказаться от проведения выборов в Донбассе

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила о недопустимости проведения в ДНР и ЛНР выборов и потребовала от России публично отреагировать аналогичным образом.

Она заявила в своем Facebook, что проведение в Донбассе «любых фейковых выборов», которые не соответствуют украинскому законодательству, не допустимо.

«Мои коллеги обратились к послу (представителю ОБСЕ) Мартину Сайдику с просьбой поставить вопрос недопустимости псевдовыборов в ноябре этого года на оккупированных территориях, и также заявили, что мы ожидаем и публичной реакции со стороны России в отношении этих «псевдовыборов», – добавила она.

По ее словам, эти выборы «идут вразрез с буквой и духом минских соглашений», а также работают «на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров».

«Мы ожидаем от Москвы и ее представителей публичного осуждения «выборов» и публичного отказа от реализации этого кремлевского сценария», – заключила Геращенко.

На прошлой неделе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что выборы, назначенные на ноябрь в Донбассе, нелегитимны и «нарушают логику» минских соглашений.

На 11 ноября назначены выборы главы и парламента ДНР, а также выборы главы и депутатов народного совета ЛНР.