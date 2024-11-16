16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.65 комментариев
Кубанское казачье войско подвело итоги работы за 2024 год
В Краснодаре Кубанское казачье войско провело подведение итогов работы за 2024 год на отчетном сборе в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора.
В Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора в Краснодаре прошел отчетный сбор Кубанского казачьего войска, сообщается в официальном Telegram-канале объединения.
На мероприятии казаки подвели итоги работы за 2024 год и определили задачи на будущее.
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов зачитал телеграмму от помощника президента России и председателя Совета при президенте по делам казачества Дмитрия Миронова.
«Кубанское казачье войско по праву занимает лидирующую позицию в российском казачестве, достигнутую благодаря доблестному труду, ратным подвигам атаманов и казаков. В своем добросовестном служении Отечеству войско объединяет многие поколения патриотов, искренне любящих родную землю, готовых отдать за нее свою жизнь», – указал Миронов.
Также в телеграмме указывалось, что Кубанское казачье общество объединяет многие поколения патриотов, кубанские казаки с честью решают ответственные задачи в ходе специальной военной операции.
Между тем заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Владимир Гурба призвал казаков сохранять единство и отметил важность их роли в сохранении стабильности региона, сообщает «Газета.Ru».
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что казачество помогает сохранять традиции предков и играет важную роль в развитии региона.
На сборе также присутствовали войсковой атаман Александр Власов и другие представители казачьих структур. Они обсудили дальнейшее укрепление Кубанского казачьего войска и развитие новых направлений деятельности.