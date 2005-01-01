Увеличилось число жертв столкновения двух автобусов под Воронежем

По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, в результате столкновения двух пассажирских автобусов под Воронежем погибли пять человек, еще 20 получили травмы.

По данным регионального главка МЧС, в ДТП погибли пять человек, передает ТАСС.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района уточнили, что в двух автобусах было 24 человека, из них не нуждаются в госпитализации только четверо.

Глава Новоусмановского района Дмитрий Маслов сообщил, что пострадавших в ДТП, не нуждающихся в госпитализации, разместили в гостинице, недалеко от трассы М-4.

В приемной нейрохирургии Воронежской областной больницы рассказали, что пассажирка одного из автобусов 1971 года рождения находится в критическом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

В региональном управлении СК России сообщили, что после столкновения двух автобусов на трассе «Дон» организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, на месте работают следователи.

По данным ГУ МЧС России по Воронежской области, к ликвидации последствий ДТП привлекалось 74 человека, 23 единицы техники, в том числе 31 человек и девять единиц техники от МЧС.

Ранее сообщалось, что при столкновении автобусов под Воронежем погибли три человека.