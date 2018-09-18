В Сирии назвали погибших при крушении Ил-20 российских военных мучениками

Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари выразил глубокие соболезнования России в связи с крушением Ил-20 и назвал погибших российских военных мучениками.

Он выразил глубочайшие соболезнования «другу и коллеге» – постпреду России Василию Небензе – в связи с гибелью военных при крушении Ил-20. «Вчера они стали мучениками в результате израильской агрессии на сирийский город Латакию», – передает его слова РИА «Новости».

«Российские мученики в Сирии – это мученики Сирии, с одной с нами кровью, одним врагом, одной победой – против одного терроризма», – добавил постпред Сирии.

Во вторник российский самолет Ил-20 с 15 военными был сбит сирийскими ПВО. Минобороны обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, которая и стала причиной крушения

Соболезнования выразили Израиль, США и Британия.