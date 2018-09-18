Британия выразила соболезнования в связи с крушением Ил-20

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс присоединилась к соболезнованиям России в связи с гибелью 15 человек при крушении самолета Ил-20 в Сирии.

«Я бы хотела, как и другие коллеги, выразить свои соболезнования нашим российским коллегам в связи с их потерей – членов экипажа самолета», – передает слова Пирс РИА «Новости».

Пирс добавила, что риск просчета при военных действиях «невероятно высок».

«Это были сирийские военные, которые сбили российский самолет, а реальный курс был на Иран и Хезболлу на земле», – добавила постпред Британии.

Ранее соболезнования выразили представители Израиля и США. При это Госдеп заявил, что этот инцидент подчеркивает необходимость политического урегулирования в Сирии.

Минобороны России обвиняет Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии. В результате самолет Ил-20 с 15 российскими военными на борту был сбит комплексом С-200 ПВО сирийской армии.

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с Ил-20.