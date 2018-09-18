МИД отреагировал на катастрофу Ил-20 в Сирии

МИД России выпустил заявление по итогам встречи замминистра иностранных дел Сергея Вершинина и заместителя посла Израиля в Москве Керен Коэн-Гат.

«В ходе беседы заместитель министра иностранных дел России С.В. Вершинин подчеркнул, что в Москве расценили как безответственные и недружественные действия военно-воздушных сил Израиля, в результате которых под удар сирийских ПВО был подставлен российский самолет Ил-20 и погибли 15 российских военнослужащих», – говорится в коммюнике на сайте министерства.

Дипломаты отметили, что российская сторона примет «все необходимые меры, чтобы исключить угрозу жизни и безопасности российских военных», которые оказывают содействие сирийскому народу в борьбе с терроризмом.

Коэн-Гат во вторник прибыла в МИД России из-за катастрофы с российским Ил-20 в Сирии.

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.