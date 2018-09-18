Зампосла Израиля прибыла в российский МИД

Заместитель посла Израиля Керен Коэн-Гат прибыла в МИД России из-за катастрофы с российским Ил-20 в Сирии.

Коэн-Гат прошла в здание, не став отвечать на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».

Ранее в МИДе сообщили, что «в связи со сложившейся ситуацией» израильский посол был вызван в министерство.

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО сирийской правительственной армии.