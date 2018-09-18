Россия, Иран и Турция расширят функции координационного центра по Идлибу

Функции ирано-российско-турецкого центра по стабилизации обстановки в Идлибе будут расширены, сообщил источник в одной из делегаций на российско-турецких переговорах в Сочи.

В подписанном Меморандуме о стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации имеется соответствующие указания, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял о начале работы над новой системой безопасности в Идлибе. Министр сообщал, что президент России Владимир Путин договорился об этом с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.