СБУ сняла видео о «работе» шамана

Служба безопасности Украины в шутку сняла видеоролик о работе шамана в качестве ответа на интервью экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.

«Не соответствует действительности информация издания «Страна.ua» со ссылкой на интервью с Валентином Наливайченко по привлечению к работе в СБУ специалистов с экстрасенсорными или магическими способностями. Вместе с тем, не исключаем, что речь в интервью могла идти о личных внештатных советников Наливайченко в 2014-2015 годах», – говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Чтобы опровергнуть слова Наливайченко, ведомство решило снять шуточный ролик, в котором человек, одетый как шаман, приходит на работу в СБУ.

«Во время съемок ни один «консультант» – шаман, гадалка, экстрасенс, колдун, маг, ведьма – не пострадал», – добавили в СБУ.

В комментариях представители СБУ уточнили, что видео снято «на волонтерских началах», и создание ролика не потребовало средств из бюджета.

Ранее Наливайченко рассказал СМИ, что в ведомстве работают люди, «которые действительно на расстоянии могут определять настроение, поведение, а иногда и мысли людей, которые интересуют спецслужбы».