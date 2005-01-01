В Константинополе отказались признавать наложенную РПЦ на Мазепу анафему

Постпред Константинополя при Всемирном совете церквей архиепископ Тельмисский Иов заявил, что Константинопольский патриархат не признавал анафему, наложенную РПЦ за предательство на украинского гетмана Ивана Мазепу.

«Несмотря на наложение Русской Церковью на гетмана Мазепу неканонической анафемы, представители Вселенского патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам, как средство политически идеологических репрессий и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин», – цитирует «Главком» Иова.

По его словам, в эмиграции Мазепа «свободно исповедовался у православных священников Вселенского патриархата». Впоследствии они его и отпевали.

«Его перезахоронили в городе Галац на Дунае, где в центральном соборе Свято-Георгиевского монастыря местный митрополит отслужил заупокойную службу по почившему гетману. Этот митрополит был иерархом Вселенского патриархата. Итак, можно сказать, что Иван Мазепа умер как верный матери-церкви Вселенского патриархата!» – добавил архиепископ.

Иван Мазепа – гетман Войска Запорожского. Военный и политический деятель. Длительное время был одним из ближайших сподвижников русского царя Петра I. В 1708 году перешел на сторону противника России в Северной войне – шведского короля Карла XII. После поражения Карла XII под Полтавой бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры.

После смерти был предан анафеме за крестопреступление и за измену Петру І. Кроме того, по поручению Петра І, специально для гетмана Мазепы был изготовлен Орден Иуды.