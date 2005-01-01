Украинец протаранил заблокированное российское судно «Механик Погодин»

Украинец на моторной лодке «Крым» протаранил заблокированное российское судно «Механик Погодин», которое пришвартовано у херсонской нефтегавани.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 16 сентября. Моторная лодка «Крым» под управлением нетрезвого жителя Херсона врезалась в борт «Механика Погодина», сообщает «Новый день».

Борт судна не был поврежден; лодку же отбросило на бетонный причал и сильно помяло. Ее 38-летний владелец выжил, но был госпитализирован с проломленной головой, рваной раной на затылке и множественными ушибами.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, мужчина не заметил препятствие и не успел увернуться или затормозить.

Напомним, «Механик Погодин» был задержан в украинском порту 10 августа. С момента задержания экипажу пришлось отбить три попытки незаконного проникновения на борт представителей Украины. Также российское судно пытались полностью обесточить.

На минувшей неделе члены экипажа вернулись в Россию.