Названы регионы России с самой низкой стоимостью услуг ЖКХ

Согласно данным исследования РИА «Новости», самые низкие расходы за услуги ЖКХ у жителей Алтая, Дагестана, Хакасии и Тувы, а наиболее высокие – в ЯНАО и Камчатке.

В регионах с самой низкой средней стоимостью за услуги ЖКХ местные жители платят в месяц около 2,5 тыс. рублей. А вот жителям Камчатки приходится расставаться с наибольшими суммами относительно остальных регионов России.

«Средняя семья здесь тратит на услуги ЖКХ более десяти тысяч рублей в месяц. Более семи тысяч рублей в месяц средняя семья расходует на ЖКУ в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе», – приводит данные исследования РИА «Новости».

Средние ежемесячные затраты на ЖКУ в 2017 году по России составили 4,2 тыс. рублей.

В исследовании отмечается, что на позицию в рейтинге влияет ряд серьезных факторов: размер тарифов, уровень доходов жителей, количество людей, проживающих в квартирах и природно-географические причины. Также имеет значение и процент затрат на услуги ЖКХ по сравнению с общим уровнем потребительских расходов.

Самый низкий процент по этому показателю в Дагестане: 5,6% от совокупных потребительских расходов. А в ЯНАО и Магаданской области доля расходов на ЖКХ является самой высокой – 15%.