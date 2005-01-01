Генсек НАТО признал наличие разногласий в альянсе по многим вопросам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди членов Североатлантического альянса нет единой позиции по многим вопросам, «и так было на протяжении десятилетий, начиная с Суэцкого кризиса».

Комментируя предстоящую встречу Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана на саммите в Тегеране на фоне напряженных отношений некоторых членов НАТО с Россией и Ираном, а также членства Турции в военном блоке, Столтенберг признал, что зачастую у членов Североатлантического альянса «разные взгляды и разные позиции по многим вопросам, и так было на протяжении десятилетий, начиная с Суэцкого кризиса», передает ТАСС.

«Отчасти именно так работает НАТО – мы разные страны, и зачастую у нас разные взгляды, в том числе на то, как реагировать на международные вызовы, с которыми мы сталкиваемся», – заявил генсек организации в интервью порталу Axios.

Он также выступил с утверждением, что НАТО не пыталось изолировать Россию. «Мы, на самом деле, верим в диалог с Россией, и мы считаем, что важно говорить с Россией», – заявил Столтенберг.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что США инициировали переговоры о расширении военного присутствия в Греции на фоне обострения напряженности с Турцией.