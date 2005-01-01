Ротенберг сказал, сколько простоит Крымский мост

Крымский мост простоит 100 лет, заявил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

«Сто лет простоит, я думаю. Да, уверен. Абсолютно. Здесь работало много научных институтов, взвесили все, померили. Если будет мост немножечко сейсмика какая-то трясти, сваи установлены таким образом, что им это не страшно. Они под разными углами установлены. Мост будет стоять», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что строительство следующей очереди Крымского моста идет без отставаний, по графику. На стройке заняты около 8 тыс. человек, которые работают вахтовым методом.

«В общей смете у нас 227,9 млрд, мы идем по смете, никаких дополнительных финансовых ресурсов не просим», – отметил Ротенберг.

Отметим, что на Украине постоянно пытаются найти новые причины, по которым Крымский мост может разрушиться. Последний раз бывший замминистра по делам чрезвычайных ситуаций Украины Василий Кваша предположил, что мостовой переход не выдержит штормов. Однако все подобные сообщения неизменно опровергались.