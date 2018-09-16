Сделан прогноз о победителе выборов главы Приморья

«Жители Приморья проявляют больше ответственности, больше внимания уделяют этому, и, думаю, выберут того кандидата, у которого есть программа развития, и который сможет ее выполнить, т.е. Андрея Тарасенко», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ, политолог Глеб Кузнецов в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД сообщил, что данные exit-poll говорят о том, что врио главы Приморского края Андрей Тарасенко, скорее всего, победит:

«Я уверен, что сказалась та работа, которую он провел на Восточном экономическом форуме. Если в первом туре голосование носит отчасти сигнальный характер, т.е. люди голосовали не столько за, сколько против, то во втором туре речь идет о выборе пути развития Приморского края, это очень ответственное голосование. Об этом свидетельствует и возрастание явки: люди проявляют больше ответственности, больше внимания уделяют этому, и, думаю, выберут того кандидата, у которого есть программа развития, и который сможет ее выполнить, т.е. Тарасенко», – считает Кузнецов.

Эксперт отметил, что жители Приморья увидели реальную политическую борьбу, которая развернулась в регионе.

«Была активно разогрета предвыборная повестка, ну и, в конце концов, действительно сейчас предстоит решить по гамбургскому счету, кому управлять краем в течение пяти лет. Это не может не вызывать больший интерес у избирателей», – цитирует его слова РИА «Новости».

Директор консалтингового центра «Эксперт Групп» Павел Наливайко заявил, что оба кандидата мобилизовались, и смогли привлечь сторонников, которые добавили процент к явке.

«Оба кандидата шли достаточно плотно, но у Тарасенко была в первом туре динамика, и она позволила ему удержать лидерство. При этом КПФР лучше отработали кампанию на этой неделе, чем в предыдущий период, и поэтому подошли к Тарасенко достаточно близко», – отметил Наливайко.

По словам политолога, интрига в процентном соотношении будет сохраняться до подсчета 80-90% голосов, поскольку районы региона активнее голосуют за Тарасенко, а Владивосток – за Ищенко.

По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, за которого в первом туре проголосовало 46,56% избирателей, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%. Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября. Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО «КЦ «Эксперт Групп».



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