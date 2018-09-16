Сделан прогноз о победителе выборов главы Приморья

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Россия хуже США защищена от атаки на энергосистему

Могут ли русские хакеры устроить Америке блэкаут?Фото: Mike Cassese/Reuters
Прибывший в Москву министр энергетики США Рик Перри обвинил «русских хакеров» в новом преступлении – на сей раз во взломе американской сети энергоснабжения. Как всегда, «есть четкие свидетельства, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо». Действительно ли можно, сидя в России, нажатием клавиши погрузить Америку во мглу? Страшна ли атака в обратную сторону? Подробности...
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Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую

Отсутствие украинских моторов поставило под угрозу поставки российских фрегатов ИндииФото: Сергея Смольского/ТАСС
Правительство заявило о достижении исторической вехи: отечественная оборонка смогла полностью отказаться от комплектующих, произведенных на Украине. С одной стороны, это действительно серьезное достижение. Но если разобраться подробнее, несложно заметить, что найденное решение таит в себе ряд подводных камней. Подробности...
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РПЦ сделала Варфоломею последнее предупреждение

Московский патриархат уподобил действия Константинополя гонениям большевиков на патриарха Тихона в 20-еФото: Филипп Москвитин
Русская православная церковь резко сокращает свое общение с Константинопольским патриархатом. Патриарх Кирилл прекращает молиться за патриарха Варфоломея и призывает созвать всемирный собор в попытке предотвратить раскол православия. Уже звучат прогнозы по поводу того, удастся ли прихожанам единственной канонической на Украине церкви отстоять свои храмы от попыток силового захвата. Подробности...
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Почему сирийская армия до сих пор не начала операцию в Идлибе

Началась типично ближневосточная игра, в которой турки передергивают картыФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Ряд СМИ поспешили объявить о начале операции в Идлибе, испугавшись тени собственных журналистов. В реальности на сирийских фронтах сейчас тихо, можно даже сказать – подозрительно тихо, зато пушки информационной войны бьют без остановки. Отсюда возникает принципиальный вопрос: почему Башар Асад медлит? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жанр афоризма получил вторую жизнь с развитием интернета. «Мудрые мысли» кочуют из одной подборки в другую, меняя по пути авторов и происхождение. Черчилль, Эйнштейн, Раневская – сколько вздора им приписано, на скольких банальностях стоит, как проба на фальшивом золоте, имя известного человека. Подробности...
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Во что выродилась украинская литература для детей

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Советская пропаганда в детских книгах была особым феноменом. Но ее грешно даже сравнивать с современной украинской пропагандой, нацеленной на детей. И дело не только в одаренности советских авторов. Подробности...
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Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...
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    Петров и Боширов дали интервью Симоньян

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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Сделан прогноз о победителе выборов главы Приморья

          16 сентября 2018, 14:48

          Текст: Виктория Федотова

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          «Жители Приморья проявляют больше ответственности, больше внимания уделяют этому, и, думаю, выберут того кандидата, у которого есть программа развития, и который сможет ее выполнить, т.е. Андрея Тарасенко», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов.

          Руководитель Экспертного совета ЭИСИ, политолог Глеб Кузнецов в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД сообщил, что данные exit-poll говорят о том, что врио главы Приморского края Андрей Тарасенко, скорее всего, победит:

          «Я уверен, что сказалась та работа, которую он провел на Восточном экономическом форуме. Если в первом туре голосование носит отчасти сигнальный характер, т.е. люди голосовали не столько за, сколько против, то во втором туре речь идет о выборе пути развития Приморского края, это очень ответственное голосование. Об этом свидетельствует и возрастание явки: люди проявляют больше ответственности, больше внимания уделяют этому, и, думаю, выберут того кандидата, у которого есть программа развития, и который сможет ее выполнить, т.е. Тарасенко», – считает Кузнецов.

          Эксперт отметил, что жители Приморья увидели реальную политическую борьбу, которая развернулась в регионе.

          «Была активно разогрета предвыборная повестка, ну и, в конце концов, действительно сейчас предстоит решить по гамбургскому счету, кому управлять краем в течение пяти лет. Это не может не вызывать больший интерес у избирателей», – цитирует его слова РИА «Новости».

          Директор консалтингового центра «Эксперт Групп» Павел Наливайко заявил, что оба кандидата мобилизовались, и смогли привлечь сторонников, которые добавили процент к явке.

          «Оба кандидата шли достаточно плотно, но у Тарасенко была в первом туре динамика, и она позволила ему удержать лидерство. При этом КПФР лучше отработали кампанию на этой неделе, чем в предыдущий период, и поэтому подошли к Тарасенко достаточно близко», – отметил Наливайко.

          По словам политолога, интрига в процентном соотношении будет сохраняться до подсчета 80-90% голосов, поскольку районы региона активнее голосуют за Тарасенко, а Владивосток – за Ищенко.

          По итогам голосования 9 сентября во второй тур выборов вышли Андрей Тарасенко, за которого в первом туре проголосовало 46,56% избирателей, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%. Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября. Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщает ООО «КЦ «Эксперт Групп».

          Ранее руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова объяснила нарушения коммунистов на выборах в Приморье.


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