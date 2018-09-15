В Петербурге женщина погибла под колесами въехавшей в магазин иномарки

Внедорожник въехал в супермаркет на улице Нагорная в Санкт-Петербурге, погибла женщина.

В УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что около 17.25 мск 68-летний мужчина на автомобиле Infiniti QX80 выезжал с парковки, но не справился с управлением и сбил 79-летнюю женщину, а потом въехал в дверь магазина, сообщает «Фонтанка».

Женщина скончалась на месте. У водителя – небольшие травмы.

В то же время очевидцы рассказывают, что мужчина на внедорожнике резко выехал с парковки, толкнул Mercedes ML и влетел в витрину магазина. Именно тогда женщину зажало, после чего она умерла.

В ДТП погибла покупательница магазина, сообщает «Рен ТВ». По данным телеканала, женщина оказалась на пути несущейся машины.

Еще два человека получили ранения.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели и врачи.

Свидетель происшествия Али рассказал телеканалу «360», что подбежал к магазину, когда услышал громкий звук. Он увидел въехавшую в супермаркет машину и лежащего под ней с пассажирской стороны человека.

«Мы с посетителями магазина быстренько расчистили мусор и домкратом подняли машину. Выяснилось, что человек получил открытый перелом ноги и никаких признаков жизни не подавал», – сказал он.

По данным телеканала, причиной ДТП могло стать то, что водитель перепутал педали газа и тормоза.