Верзилова отправят на обследование в Германию

Петра Верзилова перевезут из Москвы на обследование в Германию, в настоящее время не удается установить точную причину психотического расстройства активиста Pussy Riot, сообщают российские СМИ.

По информации телеканала «Рен-ТВ», Верзилов все еще находится в тяжелом состоянии и страдает галлюцинациями.

Сообщается, что московские медики провели ряд анализов, в том числе проверили и не нашли в организме Верзилова отравляющих или психотропных веществ. Анализы выявили в организме активиста Pussy Riot следы пропофола, галантамина, диклофенака и метоклопрамида, уточняет телеканал.

По одной из версий, к психотическому расстройству могло привести тяжелое эмоциональное потрясение.

Напомним, Верзилов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Источники сообщили, что причиной этому стало не отравление, а имеющиеся у мужчины серьезные проблемы со здоровьем.

Публицист Максим Кононенко рассказал, почему на Западе приковано большое внимание к истории с якобы имевшим место отравлением Верзилова. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем из Верзилова пытаются создать нового Сергея Скрипаля.