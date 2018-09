Кононенко объяснил шумиху на Западе из-за «отравления» члена Pussy Riot Верзилова

«Сейчас логики в отравлении Верзилова столько же, сколько в применении Асадом химического оружия», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Максим Кононенко. Он объяснил, почему к истории с госпитализацией продюсера панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова приковано большое внимание западных СМИ.

Публицист Максим Кононенко не удивился тому, что ведущие западные издания, такие как The New York Times, Financial Times, CNN и многие другие, оперативно рассказали своей аудитории о госпитализации в Москве продюсера панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова.

«(Для них) Россия – страна плохая, и нужно все время это подчеркивать, цепляться за каждый повод. Ровно то же самое мы делаем, когда рассказываем про США и Великобританию. Мы ухватываемся за каждый повод, муссируем его. Это не информационная война, это просто сложился сейчас такой контекст и журналисты действуют в его рамках», – подчеркнул он.

В то же время Кононенко отметил, что отношение к Pussy Riot имеет Верзилов, но не Вероника Никульшина, которую другие СМИ представляют как участницу группы и сообщили о госпитализации Верзилова со ссылкой на ее слова. В частности, The New York Times написало об отравлении Верзилова со ссылкой на «местные СМИ», коим называет зарегистрированную в Латвии «Медузу». Однако в самой статье «Медузы» об отравлении не сообщается. Издание со ссылкой на первоисточник – Никульшину – сообщает лишь о том, что активист «начал терять зрение, речь и способность передвигаться». Кроме того, отмечается, что Верзилова поместили в токсикореанимационное отделение.

«Никульшина – это малолетняя любовница Верзилова и никакого отношения к группе Pussy Riot не имеет», – заверил публицист.

Что касается вероятности введения в отношении России санкций, тем более что Верзилов кроме российского обладает еще и гражданством Канады, то Кононенко отметил, что «таких санкций можно ждать за все, что угодно».

«Сейчас логики в отравлении Верзилова столько же, сколько в применении Асадом химического оружия. Мне слабо верится в версию отравления. С другой стороны, почему-то происходит много загадочных вещей с людьми, которые пытаются испортить нам праздник. Например, с Кара-Мурзой, теперь вот с Верзиловым. Могу предположить существование неких людей, которым за державу обидно. Но довольно стремно жить в стране, где предполагается существование таких людей», – сказал Кононенко.

О Петре Верзилове и другой участнице группы Надежде Толоконниковой (впоследствии была его женой) стало широко известно до создания Pussy Riot. Оба получили скандальную известность еще будучи активистами арт-группы «Война», устроив в 2008 году оргию в одном из залов московского Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева.

Группа Pussy Riot стала широко известна после акции в 2012 года в храме Христа Спасителя, где несколько девушек, в том числе Толоконникова, исполнили «панк-молебен», за что были приговорены к реальным тюремным срокам.

Спустя много времени ее название вновь появилось в СМИ после того, как Верзилов, Никульшина, а также Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Свою акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». Активисты получили по 15 суток ареста.