Макгрегор высмеял Нурмагомедова после записи в Instagram

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поиздевался над чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в соцсети Instagram.

Нурмагомедов выложил в своем Instagram фотографию с подписью «step by step» («шаг за шагом»).

step by step Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 12 Сен 2018 в 11:52 PDT

В ответ на это Макгрегор опубликовал в той же соцсети видео тренировки с подписью: «Step by step you are getting stepped on» («Шаг за шагом об тебя вытрут ноги»).

Напомним, бой ирландца с российским спортсменом состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Сообщалось, что Нурмагомедов получит за него рекордный гонорар.