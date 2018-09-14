В Нидерландах подросток открыл стрельбу в колледже

В пятницу в нидерландском колледже 16-летний подросток, вооруженный пистолетом и топором, открыл огонь по студентам.

После того, как подросток покинул здание, он произвел еще несколько выстрелов за пределами колледжа, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France Press.

Несмотря на агрессивные действия со стороны молодого человека, пострадавших нет. Преподаватели колледжа завязали с нападающим диалог и так смогли дождаться прибытия полиции.

Правоохранительные органы задержали стреляющего и сейчас выясняют обстоятельства случившегося. В качестве одной из предварительных версий называется ссора между учащимися колледжа.