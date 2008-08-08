В Росгвардии назвали автора идеи вызвать Навального на дуэль

Идея вызвать блогера Алексея Навального на дуэль принадлежит самому директору Росгвардии Виктору Золотову, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении на сайте Росгвардии говорится, что видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. «Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные ФБК заявления о нарушениях в ведомстве вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить того в «отбивную».

После этого в Госдуму внесли проект Дуэльного кодекса России. Бывший советник президента по интернету Герман Клименко заметил, что дуэли могут существенно помочь наполнению бюджета страны, если будут транслироваться в Сети.

Газета ВЗГЛЯД публиковала мнение генерал-майора внутренней службы (в отставке) Владимира Ворожцова, который призвал комментаторов эмоционального видеообращения Золотова уважать свою историю.