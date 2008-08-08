Клименко предложил наполнить бюджет с помощью дуэлей

Экс-советник президента Герман Клименко считает, что дуэли могут существенно помочь наполнению бюджета страны, если будут транслироваться в Сети.

«Мне идея дуэлей нравится, честно говоря. Не понимаю, что всех так напрягло. Коллеги, я бы призвал вас не к разжиганию, а к конструктиву. Давайте обсудим список разрешенного к дуэли оружия. Какой бы мог быть протокол проведения дуэли учитывая современные реалии», – написал экс-советник президента России, руководитель экспертной группы по криптовалютам Торгово-промышленной палаты России Герман Клименко на своей странице в Facebook.

По его словам, нельзя отметать идею талантливого депутата из ЛДПР, поскольку от этого выиграет бюджет России, главное – проработать тему:

«Создать кодекс. Потом опять же права на трансляции и стриминги. Это ж какой довесок может быть к бюджетам всех уровней? Хотя бы лично я разрешил доходы от дуэлей в местные бюджеты полностью зачислять. На местах был бы стимул к развитию процесса», – отметил Клименко.

Клименко заметил, что сам вызвал бы на дуэль российскую журналистку Галину Тимченко.

Ранее главнокомандующий войсками нацгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок «борца с режимом» Алексея Навального. Генерала армии оскорбили клеветнические высказывания блогера в его адрес. Накануне в Госдуму внесли законопроект о дуэльном кодексе.