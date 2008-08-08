Навальный получил послание из реального мира

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11 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 22:16  |  vz.ru
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Как вернуть население на Дальний Восток

Люди продолжают уезжать с Дальнего ВостокаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять? Подробности...
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США резко подняли ставки в сирийской войне нервов

В случае нанесения американцами удара по Сирии он, скорее всего, окажется более масштабным, чем предыдущиеФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
События в Сирии грозят принять крутой оборот буквально в любую минуту. Вопрос в том, что произойдет раньше – прорыв сирийской армии в Идлибе или применение химоружия, что станет предлогом для военного удара США. В самих США уже договорились до того, что целью в последнем случае рискуют стать не только сирийские, но и российские объекты. Так ли это?  Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Убивали легко, много и чаще всего лотерейно

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор. Тогда в нем не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство. Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо. Подробности...
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«Натовское православие» патриарха Варфоломея

Егор Холмогоров, Публицист
Назначение Константинопольским патриархатом на Украину двух своих экзархов может иметь далекоидущие последствия для всего православного мира. Собственно, сам этот мир рискует прекратить свое существование. Подробности...
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Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...
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          Навальный получил послание из реального мира

          Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на поединок   11 сентября 2018, 21:50
          Фото: кадр из видео
          Текст: Петр Акопов

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          Главнокомандующий войсками Нацгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок «борца с режимом» Алексея Навального. Генерала армии оскорбили клеветнические высказывания блогера в его адрес. И хотя до физического выяснения отношений дело точно не дойдет, сама эта история очень важна для понимания человеческих качеств обоих ее участников.

          Произошло беспрецедентное событие – высокопоставленный руководитель одной из силовых структур решил защитить свою честь в рукопашной схватке.

          На сайте Росгвардии появилось видеообращение ее начальника Виктора Золотова к Алексею Навальному – в ответ на опубликованный в конце августа материал, в котором звучали обвинения в коррупции при закупках продовольствия для войск Росгвардии. Генерал армии обвинил «борца с режимом» в некомпетентности, опровергнув его заявления о том, что продукты закупаются по завышенным ценам. При этом Золотов не отрицал, что в Росгвардии бывают коррупционные дела – заявив, что «мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд».

          И это правда. За последние годы было несколько подобных случаев, самым громким из которых стал арест и осуждение бывшего заместителя командующего Внутренними войсками Вячеслава Варчука (он занимал свой пост до преобразования в 2016 году ВВ в Росгвардию и назначения на ее руководство Золотова). Понятно, что это не интересно Навальному, цель которого в очередной раз вылить грязь на Кремль. А заодно и на Золотова, с фотографией которого он даже ходил по продуктовым магазинам.

          Но в этот раз объект его нападок не стал молча презирать его. Золотов ответил, вызвав оскорбившего его на поединок:

          «От вас брезгливо отмахиваются...

          Вам никто никогда не давал по заднице, вы никогда не получали ответку...

          В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль...

          Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную.

          Если вы начнете съезжать с этой сатисфакции, то к лейблу подлеца и труса, коим я вас и так считаю, прилипнет студенистое желеобразное пятно слизняка...

          Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде, чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии...

          Не будите лиха, не затягивайте с сатисфакцией. До встречи и всего доброго».

          Хотя Навальный сейчас отбывает 30-дневный срок за организацию несанкционированной акции в начале этого года, скоро он окажется на свободе. И ему придется как-то отвечать Золотову. Вероятно, Навальный откажется от поединка. И не потому, что в свои 42 года явно уступает 64-летнему каратисту Золотову. Все проще – Навальный и Золотов живут в разных вселенных, и они не могут пересечься.

          Дело не в том, что один из них «борец с режимом» и второй олицетворяет для него сам «режим», а в том, что Навальный – игрок, а Золотов – государственный деятель. Да, глава Росгвардии, как руководитель одной из силовых структур, выполняет государственные задачи, служит России, обеспечивая безопасность. Это недоступно пониманию Навального, который видит в людях лишь то, чем сам является: индивидуальных предпринимателей.

          Общие интересы, за которые так активно бьется Навальный, для него лишь удобный способ достижения своих личных, эгоистических целей. В то время как для служивых людей, тем более для офицеров, как Золотов, общие, государственные интересы становятся личным долгом. Это не высокие слова – это мироощущение, которое на протяжении веков пронизывало настоящих русских «государевых людей». Неважно, были ли они православными или коммунистами.

          Но и этим не исчерпывается разница между Навальным и Золотовым. Один способен разжигать ненависть в себе и других, а другой привык ее гасить как в себе, так и в стране. И это две совершенно разные стихии – и понятно, какая из них нужна России.

          В этот раз генерал позволил эмоциям проявиться, публично ответив на оскорбление. Вот только адресат его обращения вряд ли поймет, о чем вообще идет речь, почему генерал так отреагировал. Игроку в виртуальную реальность пришло послание из реального мира.


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