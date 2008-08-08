Навальный получил послание из реального мира

Главнокомандующий войсками Нацгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок «борца с режимом» Алексея Навального. Генерала армии оскорбили клеветнические высказывания блогера в его адрес. И хотя до физического выяснения отношений дело точно не дойдет, сама эта история очень важна для понимания человеческих качеств обоих ее участников.

Произошло беспрецедентное событие – высокопоставленный руководитель одной из силовых структур решил защитить свою честь в рукопашной схватке.

На сайте Росгвардии появилось видеообращение ее начальника Виктора Золотова к Алексею Навальному – в ответ на опубликованный в конце августа материал, в котором звучали обвинения в коррупции при закупках продовольствия для войск Росгвардии. Генерал армии обвинил «борца с режимом» в некомпетентности, опровергнув его заявления о том, что продукты закупаются по завышенным ценам. При этом Золотов не отрицал, что в Росгвардии бывают коррупционные дела – заявив, что «мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд».

И это правда. За последние годы было несколько подобных случаев, самым громким из которых стал арест и осуждение бывшего заместителя командующего Внутренними войсками Вячеслава Варчука (он занимал свой пост до преобразования в 2016 году ВВ в Росгвардию и назначения на ее руководство Золотова). Понятно, что это не интересно Навальному, цель которого в очередной раз вылить грязь на Кремль. А заодно и на Золотова, с фотографией которого он даже ходил по продуктовым магазинам.

Но в этот раз объект его нападок не стал молча презирать его. Золотов ответил, вызвав оскорбившего его на поединок:

«От вас брезгливо отмахиваются...

Вам никто никогда не давал по заднице, вы никогда не получали ответку...

В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль...

Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную.

Если вы начнете съезжать с этой сатисфакции, то к лейблу подлеца и труса, коим я вас и так считаю, прилипнет студенистое желеобразное пятно слизняка...

Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде, чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии...

Не будите лиха, не затягивайте с сатисфакцией. До встречи и всего доброго».

Хотя Навальный сейчас отбывает 30-дневный срок за организацию несанкционированной акции в начале этого года, скоро он окажется на свободе. И ему придется как-то отвечать Золотову. Вероятно, Навальный откажется от поединка. И не потому, что в свои 42 года явно уступает 64-летнему каратисту Золотову. Все проще – Навальный и Золотов живут в разных вселенных, и они не могут пересечься.

Дело не в том, что один из них «борец с режимом» и второй олицетворяет для него сам «режим», а в том, что Навальный – игрок, а Золотов – государственный деятель. Да, глава Росгвардии, как руководитель одной из силовых структур, выполняет государственные задачи, служит России, обеспечивая безопасность. Это недоступно пониманию Навального, который видит в людях лишь то, чем сам является: индивидуальных предпринимателей.

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Общие интересы, за которые так активно бьется Навальный, для него лишь удобный способ достижения своих личных, эгоистических целей. В то время как для служивых людей, тем более для офицеров, как Золотов, общие, государственные интересы становятся личным долгом. Это не высокие слова – это мироощущение, которое на протяжении веков пронизывало настоящих русских «государевых людей». Неважно, были ли они православными или коммунистами.

Но и этим не исчерпывается разница между Навальным и Золотовым. Один способен разжигать ненависть в себе и других, а другой привык ее гасить как в себе, так и в стране. И это две совершенно разные стихии – и понятно, какая из них нужна России.

В этот раз генерал позволил эмоциям проявиться, публично ответив на оскорбление. Вот только адресат его обращения вряд ли поймет, о чем вообще идет речь, почему генерал так отреагировал. Игроку в виртуальную реальность пришло послание из реального мира.