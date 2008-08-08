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Давайте в споре с Росгвардией уважать свою историю

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

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        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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          на ваш взгляд


          Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?


          Владимир Ворожцов

          Давайте в споре с Росгвардией уважать свою историю

          Владимир Ворожцов
          генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          		 14 сентября 2018, 10:48

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          После эмоционального видеообращения главнокомандующего Росгвардией В. В. Золотова только ленивый не отписался по поводу жандармов и офицерских собраний. К несчастью, фактически никто из писавших реально не понимал, о чем пишет. Эмоции одно, а знания – другое.

          Датой создания Отдельного корпуса жандармов считается 28 апреля (10 мая) 1827 года. Его основоположник и первый начальник Александр Христофорович Бенкендорф, талантливый военачальник, мужественный путешественник, побывавший в ходе инспекции даже в малодоступном Обдорске, как и в мятежных аулах Кавказа, военный разведчик (военный атташе России в послереволюционном Париже), легендарный герой войны 1812 года, одним из первых ворвавшийся в Москву, когда Наполеон покидал ее.

          Первый комендант освобожденной от Наполеона Москвы. Одним из первых вошел и в Берлин. Освобождал Голландию и Бельгию. Долгое время командовал лучшими драгунскими частями.

          Драгуны – это особый род конницы. В отличие от гусар, улан и кирасиров драгуны одинаково хорошо были подготовлены действовать как в конном, так и в пешем строю. Пехота и конница в одном лице.

          Столкнувшись с необходимостью во время зарубежного похода 1813–1815 годов наводить порядок в тылу, вылавливать мародеров, дезертиров, шпионов, разгонять в 1808 году грабящую горожан толпу в Вильно, быстро приводить в порядок подмосковных крестьян, приехавших было на подводах подобрать добро, которое не успели утащить с собой из Москвы убегающие французы, молодой генерал пришел к выводу: стране необходимы отдельные войска, сочетающие в себе прекрасные военные качества как конных, так и пеших воинов, с высокопрофессиональным исполнением полицейских функций.

          Фото: Чины лейб-гвардии Жандармского полуэскадрона/А.И. Гебенс

          Необходимо, прекрасно понимал он, профессионально и своевременно противостоять и тогдашним майданам, и тогдашним гибридным войнам. Хватало тогда и таких. Для обеспечения внутреннего спокойствия и стабильности государства... Вот цель создания жандармского корпуса.

          Из кого же он формировался?

          Долгие годы заложенные Бенкендорфом и высочайше утвержденные требования оставались неизменны. Кандидатами для службы в жандармском корпусе могли быть только господа офицеры, отвечающие следующим критериям:

          – из числа потомственных дворян (то есть личное дворянство не считалось!);

          – в возрасте от 24 до 33 лет;

          – не менее шести лет беспорочно прослуживших в гвардии, лейб-гвардии или армии (интересно, что в первые десятилетия в жандармском корпусе, офицеры которого носили кавалерийские звания, фактически не было корнетов и поручиков, так как, отслужив более шести лет в гвардейских полках, офицер к тому времени по беспорочной выслуге получал звание штабс-ротмистра, соответствующее званию пехотного капитана);

          – закончившие военные или юнкерские училища не ниже чем по первому разряду (то есть с золотой медалью);

          – не имеющие карточных долгов;

          – не женатые на полячках.

          После тщательного отбора кандидат сдавал целую серию экзаменов, в перечень которых входила и... история Великой французской революции, а затем проходил дополнительное пятимесячное обучение.

          Тем самым жандармский офицер – потомственный дворянин, блестящий военный профессионал, прекрасный администратор, аналитик, свободно владеющий пятью-семью иностранными языками, разносторонне образованный, эрудированный, обладающий навыками разведки и контрразведки, не мог не быть центром и душой не только провинциального офицерского собрания, но любого столичного офицерского собрания!

          Да подать руку ему мечтали все представители местного дворянства!!!

          Вспомнил в связи с этим давнюю премьеру фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» в Кремле. Сидевшие рядом со мной в зале «престижные» дамы были возмущены «неисторичностью» эпизода, в котором жандармский офицер вдруг свободно заговорил с американкой по-английски, когда она принесла передачу в тюрьму. Пришлось их разочаровать: наоборот, он не мог не говорить по-английски, так же как по-французски и по-немецки. Минимум на этих языках, не считая латыни и греческого, он просто обязан был свободно говорить.

          Сколько их, элитных, всего было?

          Долгое время – 571 офицер, из них всего 28 в составе штаба корпуса. А всего рядовых жандармов и унтер-офицеров тогда было 4278 человек. На всю огромную Россию...

          А как же «писания» отдельных «знатоков»?

          Попытки опорочить жандармов активно предпринимались и в советское время, но, что интересно, во всех воспоминаниях ссыльных и каторжан ни разу не говорилось о грубости жандармских офицеров, тем более об их рукоприкладстве. Не было этого.

          Высказывания же: «В России в порядочном обществе жандарму руки не подавали!», «Жандарму в офицерском собрании руки не подавали!» – это сравнительно недавний продукт пиар-технологов одного из печально известных олигархов, которые в 1996 году «подбросили» эти фейковые фразы известному политику в его борьбе с тогдашним министром внутренних дел России Анатолием Куликовым.

          Что же было на самом деле?

          Все гораздо интереснее. Жандармские офицеры выполняли в России и функции политической полиции, политического сыска. Вот почему в Положении об офицерских собраниях было определено:

          «Господам офицерам в офицерском собрании обязательно надлежит пребывать в военном мундире, за исключением господ офицеров жандармского корпуса, дабы не утруждать господ офицеров помыслами об их службе».

          То есть в офицерском собрании можно говорить свободно, так как жандармский офицер здесь такой же, как все остальные офицеры, не при исполнении... Но он же офицер и должен отличаться от гражданских:

          «Дабы отличать господ офицеров жандармского корпуса от разных прочих шпаков, им надлежит в петлицах сюртуков обязательно иметь отличительный знак, соответствующий его званию». Эти отличительные значки были достаточно популярны.

          Те, кто бывали на знаменитом парижском русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа и видел могилы кадетов русского зарубежья, то, наверное, запомнили их вид.

          На белых плитах рядом с фамилиями и годами жизни прикреплены финифтевые знаки: первый – это погон кадетского или юнкерского училища, которое он закончил, второй – знак погона с тем званием, в котором он закончил свою службу.

          Форма этого знака во многом и повторяет тот самый отличительный знак, который и носили высокоуважаемые в офицерском собрании жандармские офицеры, внесшие огромный вклад в российскую политику XIX века.

          Давайте, коллеги, даже в споре с Росгвардией, уважать свою реальную историю.

          Источник: Блог Владимира Ворожцова


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