Посольство США «назначило» в России нового «премьера»

Посольство США в России назвало премьер-министром России зампреда правительства Антона Силуанова.

«Министр энергетики США Рик Перри – премьер-министру Антону Силуанову: как двум передовым ядерным державам, нам жизненно необходимо поддерживать диалог. Вдвойне важно обсуждать те аспекты, в которых у нас есть разногласия», – написало посольство в своем Twitter.

Министр энергетики США Рик Перри - Премьер-министру Антону Силуанову: как двум передовым ядерным державам, нам жизненно необходимо поддерживать диалог. Вдвойне важно обсуждать те аспекты, в которых у нас есть разногласия. pic.twitter.com/6rppLEX6Qx — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 сентября 2018 г.

В следующем сообщении, правда, авторы канала исправились и назвали Силуанова правильно – первым заместителем премьера.

Ранее на встрече с российским коллегой Александром Новаком в Москве Перри заявил, что хоть США и выступает против проекта «Северный поток – 2», однако не хочет дойти до введения против него санкций.