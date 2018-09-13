Глава РАН сказал, от чего зависит будущее человечества

Будущее человечества зависит от развития науки и технологий, а также международного сотрудничества в этой сфере, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Сергеев, выступая перед студентами из США на площадке Росконгресса, заявил, что «международное научное сотрудничество, развитие науки и технологий – это то, от чего зависит будущее всего человечества», передает ТАСС.

Во встрече главы РАН со студентами американских вузов приняли участие учащиеся, приехавшие на обучение в США из Японии, Китая, Республики Корея, России и других стран.

Сергеев рассказал также об истории и настоящем состоянии академии и о развитии науки в России.

Он напомнил, что РАН создали решением Петра I по образцу французской Академии наук, о том, что учреждению пришлось пройти трудный путь развития, а также о роли Академии во времена СССР.

Студенты узнали также об идее строительства на Дальнем Востоке установки класса мегасайенс – синхротрона, об основных направлениях исследований в стране, о том, что развитию науки и высоких технологий уделяют особое внимание крупнейшие российские компании и корпорации, такие как Росатом и Сбербанк.

Отвечая на вопрос одного из участников встречи об обмене, глава РАН отметил, что России нужны высококвалифицированные кадры из других стран, однако для их притока требуется как минимум снизить уровень бюрократизации науки в стране, а также повысить зарплату ученым и развить исследовательскую инфраструктуру до уровня, который есть в ведущих западных странах.

Он отметил, что на фоне ухудшающихся отношений Москвы с Западом международное научное сообщество «переживает не лучшие времена».

После Сергеев рассказал, что встреча продемонстрировала большой интерес к России со стороны научной молодежи из других государств.

Поскольку большинство студентов из США в нашей стране были в первый раз, я пригласил их посетить Москву, где мы можем более широко познакомить их с российской наукой», - добавил он.

Глава РАН, говоря о необходимости развития высоких технологий на Дальнем Востоке, отметил, что требуется повышать интерес к научно-исследовательской деятельности в регионе для молодежи, так как «люди поедут сюда, когда им (...) будет интересно».

С этой целью «нужно создать привлекательную атмосферу для ученых, чтобы им было интересно заниматься инновациями, технологиями, фундаментальными исследованиями».

Напомним, в конце августа президент России Владимир Путин рассказал о новых центрах развития науки.

Четвертый Восточный экономический форум проходит 11–13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.