Жилье по военной ипотеке защитят от дележа при разводе супругов

Федеральная служба охраны (ФСО) предложила сделать жилье, приобретаемое военнослужащими и силовиками в рамках льготной ипотеки, неотчуждаемым при разводе.

По мнению ФСО, раздел жилья снижает объем госгарантий для военных. Служба представила соответствующий законопроект на сентябрьском заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, передает «Коммерсант».

По условиям вступившего в силу в 2005 году закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» право на безвозмездный кредит на покупку жилья получили, в частности, и сотрудники федеральных силовых министерств и спецслужб, где они проходят военную службу.

Квартиры для военнослужащих ФСО также приобретаются на средства банковского целевого жилищного займа с дальнейшим погашением кредита за счет государства.

Кредит единоразовый, но часто его оказывается недостаточно для военных, которые разделили купленную квартиру после развода как совместное имущество.

Все это, как указывает ФСО, приводит к «снижению гарантированных государством жилищных прав» военных, потому предлагается сделать купленное с помощью военной ипотеки жилье неотчуждаемым.

Служба полагает, что жилье военных может приобрести новый юридический статус, так как, согласно практике Верховного суда, режим общей совместной собственности супругов распространяется на купленное в браке имущество, но не на личные средства одного из супругов.

Кредит дается военному в виде фиксированной суммы без учета его семейных обстоятельств, и члены его семьи не являются исполнителями обязательств по договору.

В связи с этим ФСО предлагает считать, что и имущество, приобретенное на его средства в период брака, не является общей собственностью.

Поправки предлагается внести в Гражданский и Семейный кодексы, в законы о статусе военнослужащего и о военной ипотеке.

Источник, присутствовавший на заседании совета, сообщил, что инициатива ФСО вызвала бурную дискуссию. Представители службы долго отстаивали свою позицию, однако «эксперты совета ее раскритиковали». Проект назвали «недостаточно обоснованным», а его концепцию – «вызывающей серьезные сомнения».

Эксперты совета считают, что кредит на военное жилье является трудовым доходом, а это общее имущество супругов в браке.

Отмечается, что и Верховный, и Конституционный суд неоднократно утверждали, что имущество, приобретенное в браке в рамках военной ипотеки, относится к общему имуществу и обеспечивает потребности не только самого военного, но и его семьи.

В то же время Семейный и Гражданский кодексы оставляют на усмотрение суда некоторые моменты при определении совместного имущества супругов. Юристы заявляют, что нормативное определение принадлежности такого жилья не позволит судам учитывать конкретные обстоятельства подобных дел.

Еще одним аргументом против инициативы ФСО указывается порядок возврата кредита при досрочном расторжении контракта военного. В этом случае суд будет взыскивать с военного полученный кредит, и взыскание будет обращено на его имущество, в том числе нажитые супругами совместно, рассказала глава коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова.

Она отметила, что в данный момент федеральное законодательство зачастую относит к неделимому при расторжении брака имуществу только унаследованное, подаренное, приватизированное и приобретенное супругом до брака.

Однако, по мнению другого источника, у ФСО есть пути продвижения своей инициативы – например, документ мог бы внести в Госдуму один из депутатов.

Напомним, в 2017 году военным разрешили использовать материнский капитал для покупки жилья в ипотеку.