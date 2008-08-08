Жестокое уничтожение живых индюшек бульдозером в Ростовской области попало на видео

В Ростовской области на ферме сняли на видео жестокую расправу над индейками.

Житель Ростовской области прислал видео, на котором водитель за рулем минибульдозера на высокой скорости ездит по загону и давит колесами и ковшом индюшек, сообщает DonDay.

По словам автора, убийство животных произошло на одной из ферм предприятия «Евродон», которое сейчас находится в сложном финансовом положении.

В пресс-службе компании «Евродон» заявили, что видео постановочное. «Это свидетельствует о конкретном серьезном нарушении технологий конкретными людьми. В каких целях они эти сделали, выяснит служебное расследование, а о результатах мы сообщим дополнительно», – сказал представитель компании.