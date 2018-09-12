В Британии заявили об остром дефиците военных специалистов

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12 сентября, среда  |  Последнее обновление — 17:17  |  vz.ru
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Настало ли время продавать доллары

Ждать ли доллар по 75Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Доллар скоро будет падать, поэтому настало время его продавать. По крайней мере, так считает министр экономического развития России. Чисто теоретически Максим Орешкин, скорее всего, прав. Главный для рубля фактор – цены на нефть – находится на высоком значении. И все же – стоит ли верить министру на слово? Подробности...
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Что ответит Япония на революционное предложение Путина

У Владимира Путина и Синдзо Абэ сложились доверительные личные отношенияФото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС
Президент России Владимир Путин предложил принять революционное решение по проблеме мирного договора с Японией и заключить его уже до конца 2018 года, отложив спор по Курилам. При этом в документе будут зафиксированы разногласия сторон по территориальному вопросу и намерение решить их мирным путем. Каковы шансы на то, что это действительно удастся осуществить? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
В наше смутное время не столь уж многие пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Каждый такой поступок сродни сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали. Подробности...
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Убивали легко, много и чаще всего лотерейно

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор. Тогда в нем не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство. Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо. Подробности...
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«Натовское православие» патриарха Варфоломея

Егор Холмогоров, Публицист
Назначение Константинопольским патриархатом на Украину двух своих экзархов может иметь далекоидущие последствия для всего православного мира. Собственно, сам этот мир рискует прекратить свое существование. Подробности...
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          В Британии заявили об остром дефиците военных специалистов

          12 сентября 2018, 15:15

          Текст: Алексей Ласнов

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          Вооруженные силы Британии испытывают острую нехватку специалистов в более чем 100 стратегически важных для страны военных специальностях.

          «В январе 2018 года ВС столкнулись с самой высокой за долгие годы нехваткой специалистов по более чем 100 критически важным специальностям... Минобороны в настоящее время испытывает дефицит специалистов летных специальностей в 23%, 26% составляет дефицит кадров в аналитических службах разведки. Дефицит инженеров в войсках составляет 17%», – сказано в докладе комитета палаты общин британского парламента, передает РИА «Новости».

          Депутаты отмечают, что минобороны Британии не разработало четкого плана по устранению кадрового дефицита и подготовке новых специалистов по направлениям, которые будут востребованы в будущем.

          Проблема, как подчеркнули в комитете, носит глубокий и долгосрочный характер. По прогнозам, минобороны сможет решить ее не раньше 2022 года. Общее количество «вакансий» для специалистов в ВС оценивается в 8,2 тыс.

          «Минобороны заявляет, что способно обеспечить оборону страны и проводить операции с помощью перераспределения приоритетов и предъявления дополнительных требований к персоналу. Однако такой подход нежизнеспособен в долгосрочной перспективе, так как характер ведения войн в наши дни стремительно меняется», – добавили в комитете.

          Депутаты отметили, что оборонному ведомству для «реагирования на угрозы национальной безопасности» нужно с каждым годом все больше специалистов с высоким уровнем технической подготовки и знаниями в области цифровых технологий.

          Минобороны, по мнению депутатов, полагается на «принятые ранее консервативные подходы» к формированию ВС и слишком медленно реагирует на «изменения в окружающем мире».

          «Инициатива Минобороны по улучшению модели рекрутирования была незначительной и не принесла значимых результатов, а изменения в требованиях к несению службы пока не помогли снизить нехватку специалистов. Министерство должно лучше использовать собираемую и хранимую им информацию для изучения причин дефицита кадров, а также разработать более инновационную модель найма и удержания специалистов», – также отметили в докладе.

          В августе сообщалось, что минобороны Великобритании испытывает дефицит бюджета на сумму 2,5 млрд долларов в год, который не позволяет покупать военные самолеты, спутники и корабли.

          В апреле стало известно, что ВС Британии испытывают нехватку более чем 8 тыс. военнослужащих, из которых 800 – летчики.


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