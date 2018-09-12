Глава Косово наградил американского посла за «неудержимость»

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи поблагодарил американского посла в Приштине Грега Делави за работу и вручил ему «Медаль независимости».

«Делави завершает дипломатическую службу в Косово. Неудержимый в эти три года, он заботился и помогал в каждом процессе, через который проходило наше государство»,– написал Тачи в своем Facebook, передает РИА «Новости».

Глава Косово поблагодарил Делави «за службу, критику и постоянные советы». По его словам, Косово «ценит поддержку посла США».

Делави завершает карьеру на должности посла в Приштине, вскоре его сменит на посту американский дипломат Филип Коснет, который в последнее время служил в Турции.

Отметим, что в июне Делави заявлял, что коррупция в Косово, в том числе в судебной системе, глубоко укоренилась и вызывает беспокойство.