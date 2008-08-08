Си Цзиньпин рассказал о российской мечте китайского мальчика

Мальчик из Китая, переживший землетрясение в провинции Сычуань в 2008 году, осуществил мечту и поступил в российский университет, рассказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Во время выступления на пленарной сессии ВЭФ-2018 Си Цзиньпин отметил, что за время дружбы народов России и Китая возникло «много трогательных историй», передает РИА «Новости».

К примеру, рассказал он, несколько лет назад более 900 пострадавших от землетрясения в провинции Сычуань детей отдыхали во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

«Наши дети были окружены теплой заботой, в их сердцах было рождено близкое и особое отношение к России», – сказал он.

Один их отдыхающих, мальчик Си Чжун Фей загадал желание вернуться в Россию на учебу.

«Бутылочку с его посланием, проплывшую в море несколько месяцев, выловил именно сотрудник детского центра «Океан». Желание этого мальчика сбылось. Теперь он учится в Дальневосточном федеральном университете», – рассказал Си Цзиньпин.

По его мнению, эта история – пример «дружественных обменов народов региона».

Землетрясение магнитудой 8 произошло в Сычуани 12 мая 2008 года, в результате погибли или пропали без вести более 87 тыс. человек, 374 тыс. получили ранения. В 2009 и 2010 годах более тысячи школьников из пострадавшего от стихии региона отдыхали в детском центре «Океан» под Владивостоком. В знак благодарности китайская сторона подарила лагерю два компьютерных класса.

Напомним, 11-12 сентября председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина впервые принимает участие в работе ВЭФ-2018. Си Цзиньпина восхитил масштаб Восточного экономического форума.

По итогам переговоров с китайским коллегой Владимир Путин отметил, что у Москвы и Пекина сложились доверительные отношения в области политики, безопасности и обороны.