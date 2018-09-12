Нефть подорожала на данных API о снижении запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вверх на фоне данных Американского института нефти о том, что запасы топлива в США за прошлую неделю снизились.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,34% – до 79,33 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,84%, составив 69,83 доллара за баррель, передает РИА «Новости».