Москва возложила ответственность за сортировку боевиков в Идлибе на Турцию

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев возложил ответственность за отделение экстремистов от умеренной оппозиции в провинции Идлиб на Турцию.

Спецпредставитель президента России подчеркнул, что провинция Идлиб, как это было согласовано полтора года назад, является своего рода зоной ответственности Турции, которая также ответственна за отделение умеренной оппозиции о экстремистов запрещенной в России террористической организации «Джебхат-ан-Нусра» и других террористических группировок, передает ТАСС.

Лаврентьев отметил, что «несмотря на усилия, предпринимаемые турецкой стороной, число тех, кого мы можем назвать экстремистами, довольно велико», и Турции «очень трудно выполнить ее часть работы». Тем не менее, разделение умеренной оппозиции и экстремистов – это «единственный путь», констатировал спецпредставитель президента России.

Лаврентьев отметил, что «радикальные элементы из (запрещенной в России террористической организации) «Исламского государства*», но, больше всего, конечно, «Джебхат-ан-Нусры» и связанных с ней группировок, прикрываются мирными жителями».

По его словам, «можно, конечно, отсрочить проведение борьбы с террористическими организациями на неделю, две, три – а что дальше?».

«Рано или поздно этот вопрос надо [будет] решать кардинально», – подчеркнул Лаврентьев, указав, что развитие ситуации в Идлибе «будет зависеть от того, насколько в том числе и члены международного сообщества смогут помочь отделению умеренной оппозиции, которая присутствует в Идлибе, от радикалов».

При этом он указал на важность недопущения страданий мирного населения.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по итогам состоявшейся в Тегеране встречи заявил, что Запад придумал новые основания для нанесения ударов по Сирии.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан признался, почему Запад боится разгрома боевиков в Идлибе.