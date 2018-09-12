Против министра лесного комплекса Иркутской области возбудили уголовное дело

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда стал фигурантом уголовного дела - по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

О возбуждении уголовного дела в отношении Шеверда сообщили в среду в прокуратуре Иркутской области.

Как передает агентство «Байкал 24», по уголовному делу уже проводятся необходимые следственные действия. Расследование находится на контроле прокуратуры области.

Известно, что ранее областное управление СК проводило в отношении чиновника доследственную проверку по постановлению Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. Однако по какому именно поводу, проводилась проверка, пока не объявлено.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ), в отношении вице-премьера Иркутской области Виктора Кондрашова, который тоже отвечал за лесную отрасль.