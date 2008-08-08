Кадыров обозначил ошибку чеченского народа

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе научного конгресса в Грозном призвал ученых составить подлинную историю чеченского народа, а также заявил, что в проблемах его земляков зачастую были виноваты они сами.

«В прошлом году я начал задавать нашим ученым конкретные вопросы об истории, развитии, происхождении языка и культуры чеченцев, кто мы такие и сколько нам лет? Ответы были разные, некоторые даже отправляли красивые фотографии кабардинских, осетинских князей и убеждали, что это наши. Я понял, что нашу историю никто не изучал и обоснованного ответа на эти вопросы нет», – сказал Кадыров, передает РИА «Новости».

По его словам, сейчас перед учеными стоит задача составить «подлинную, а не придуманную агентами и лжепатриотами историю нашего народа». Кадыров заметил, что придает этой работе большое значение.

«Если мы будем продолжать эту работу и заложим фундамент для дальнейших исследований, я уверен, будущие поколения будут нам благодарны за это. Я считаю, что тот факт, что в этом зале сегодня собрались авторитетные ученые и обсуждают этот вопрос, это уже успех», – пояснил глава Чечни.

Кадыров отметил, что чеченские народы всегда использовались врагами. По его мнению, это происходило из-за воинственного характера чеченцев, во многом из-за них самих.

«Во все времена нам не давали жить, нас втягивали в войны, и мы всегда винили в этом других. На самом деле виноваты мы сами, потому что не находили общий язык с теми народами, которые жили вокруг нас. Мы старались выделиться силой и воинством, и недруги использовали нас», – подчеркнул он.

Кадыров напомнил, что первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров решил, что пора положить этому конец. По его словам, чеченцы не будут больше умирать, защищая чужие интересы, «мы будем воспитывать ученых, академиков, спортсменов, работников культуры».

Ранее Кадыров подписал указ о создании комиссии для уточнения административной границы республики. В 2017 году по инициативе Кадырова в Чечне была создана республиканская комиссия по изучению истории чеченского народа и сохранению культурного наследия чеченцев.