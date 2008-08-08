УПЦ МП сказала, что в связи с историей вокруг автокефалии должны делать простые верующие

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился ко всем верующим с просьбой хранить верность канонической Украинской православной церкви и не брать пример с политиков.

«От нас Бог не требует, чтобы мы отдавали свою жизнь, но Он хочет, чтобы мы были принципиальными в своей вере. Чтобы мы не были размыты, как политики: сегодня в одной партии, завтра в другой, послезавтра – в третьей, потом – ни в какой. Мы имеем одну «партию», образно говоря: это Церковь Христова, святая Православная церковь. И надо быть принципиальными и беречь ту чистоту веры, которую Господь нам передал через святых апостолов, через святых отцов, через наших подвижников», – приводит РИА «Новости» слова Онуфрия.

Ранее Константинопольская православная церковь направила в Киев своих экзархов в связи с решением дать автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

После этого РПЦ пригрозила Константинополю крайне жестким ответом по Украине.

РПЦ полагает, что предоставление автокефалии способствует религиозному расколу на Украине.