В Кремле прокомментировали сообщения о сдавшем Скрипаля «российском дипломате»

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что не слышал об описанном британскми СМИ российском дипломате, который якобы помог Лондону идентифицировать подозреваемых в инциденте с Сергеем и Юлией Скрипалями.

«Я ничего не слышал», – сказал Ушаков, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал сообщения о том, что данные о предполагаемых отравителях бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британская разведка получила от завербованного российского агента.