В Крыму объяснили подоплеку решения Киева закрыть КПП

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинские власти закрыли два из трех КПП на границе с регионом из-за невозможности остановить поток туристов.

«Антикрымской пропагандой и созданием искусственных очередей на границе, киевские власти так и не смогли остановить туристический поток в Крым. Теперь они, прикрываясь плохой ситуацией на крымском заводе «Титан», намерено закрыли два пункта пропуска. Полностью закрыть они не могут, так как у них есть и свои интересы», – сказал Черняк, передает РИА «Новости».

По его словам все, что пытаются сделать украинские власти – в преддверии выборов «не дать сказать, что в Крыму побит рекорд и отдохнуло более миллиона украинских туристов».

Ситуация с выбросом химических веществ, по его мнению, не несла угроз для жизни людей и стала для властей лишь формальным поводом закрыть КПП.

«Если бы, что-то действительно было страшное на «Титане», то пострадала бы и соседняя Херсонская область. Тогда бы, поверьте, Украина привлекла все мыслимые и немыслимые организации, чтобы обвинить Россию в экологической катастрофе, но так как реального повода они не нашли, поэтому решили просто закрыть границу», – отметил Черняк.

6 сентября власти Украины прекратили работу двух из трех пунктов пропуска автомобилей и пешеходов со стороны Крыма. Решение объяснили «опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе «Титан» в Крыму. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский сообщал, что угрозы здоровью населения из-за инцидента на «Титане» нет, все предпринимаемые меры носят предупредительный характер.

Киев пытается скрыть факт того, что украинцы массово едут в Крым. Политтехнолог Михаил Подоляк ранее заявлял, что на протяжении четырех лет украинские власти строят лживую «картинку» для граждан своей страны, пытаясь убедить их в том, что на полуострове нет туристов, однако эта пропаганда кардинально отличается от реальной ситуации.