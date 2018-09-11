Песков прокомментировал сообщения о возможных атаках на силы России в Сирии

Москва не воспринимает серьезно сообщения в американских СМИ о возможных атаках на российские силы в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не воспринимаем больше серьезно сообщения СМИ, потому что они полностью дискредитировали (себя). Ориентируемся на официальные заявления», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

В понедельник The Wall Street Journal сообщила, что силы США могут нанести удар не только по сирийским, но и по иранским или российским целям в Сирии.